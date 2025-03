Die Pfefferkörner | Staffel 21 - Folge 265: Ein bisschen Spaß Stand: 21.01.2025 14:46 Uhr Ein Unfall mit Fahrerflucht? Pfefferkorn Malin kann nicht glauben, dass ihre Oma Alva das getan haben soll. Die Pfefferkörner beginnen nachzuforschen.

In der Hafencity wird nachts ein Obdachloser angefahren – mit Alvas Auto. Und das Opfer, das Malin als E.T. kennt und mag, liefert eine Täterbeschreibung, die genau auf Alva passt. Da Malins Oma ein wasserdichtes Alibi hat und die Pfefferkörner schnell merken, dass auch an E.T.s Aussage etwas faul ist, beginnen sie zu recherchieren.

Sie finden heraus, dass man Autos mit einer Funkverbindung kinderleicht stehlen kann, ohne sie aufzubrechen. Und dass der angefahrene Obdachlose einen guten Grund hatte, zu lügen. Wenn sie Alva entlasten wollen, haben sie nur eine Chance: Sie müssen den Autodieben eine Falle stellen…

Darsteller

Josefine Maxima (Taara Moreau)

Tibet Held (Jules Moreau)

Ida Carlo (Malin)

Mathieu Noël (Kofi)

Noah Lusander (Piet)

Kirsten Sprick (Alva)

Uwe Rohde (E.T.)

Jogi Kaiser (Hauke)

Lilly Barshy (Michelle)

Alegra Maria Tessmann (Samira)

Janis Zaurins (Polizist Friese)

Buch: Silja Clemens

Regie: Janco Christiansen

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 29.03.2025 | 08:55 Uhr