Die Pfefferkörner | Staffel 20 - Folge 250: Plan Albatros Stand: 21.03.2024 16:34 Uhr Moritz wird entführt und Amy sendet einen Hilferuf an alle ehemaligen Pfefferkörner. Eine Pfefferkörner-Generationen übergreifende Ermittlung beginnt.

Moritz kommt auf seiner Laufrunde in einem Villenviertel zwei Einbrechern in die Quere. Er kann zwar geistesgegenwärtig noch Fotos an seine Freunde schicken, doch dann wird er geschnappt und offensichtlich entführt.

Leo ist verzweifelt: von ihrem Freund fehlt jede Spur. Amy sendet deshalb kurzentschlossen einen Hilferuf an alle ehemaligen Pfefferkörner. Die Geschwister Levin und Nele sind zufällig in Hamburg und am schnellsten vor Ort.

Wie kommt Kiras Koffer an den Tatort?

Gemeinsam klicken sie sich durch die Fotos vom Tatort, als Levin den Koffer seiner Freundin Kira entdeckt. War auch sie zufällig vor Ort und wurde gleich mit entführt? Alte und neue Pfefferkörner nehmen die Spur der Vermissten auf, die vom Villenviertel bis zu einem entlegenen Flugplatz führt.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Marlene von Appen (Kira)

Ronja Levis (Nele)

Moritz Pauli (Levin)

Spencer König (Femi)

Samuel Adams (Tayo)

Benjamin Berger (Rostock)

Catherine Bode (Jil Schiller)

Mo Ahmadi (Ulm)

Georg Leo Marx (Polizist Beer)

Buch: Anja Jabs

Regie: Philipp Scholz

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 18.05.2024 | 08:55 Uhr