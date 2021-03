Folge 216: Giftige Fässer Stand: 04.03.2021 11:27 Uhr Tarun ist mit seiner Mutter und Freundin Hannah auf Fahrradtour, als sie auf einem Campingplatz an der Elbe tote Fische am Strand finden. Irgendetwas stimmt hier nicht.

Endlich Ferien! Tarun, seine Mutter und Freundin Hannah schlagen ihr Zelt auf einem Campingplatz an der Elbe auf. Doch schon bei ihrem ersten Gang zum Wasser sehen sie dort tote Fische treiben. Eine Urlauberin hat Juckreiz, das Mädchen Matilda einen Asthmaanfall - und auch bei anderen Besuchern stellen sich gesundheitliche Probleme ein. Tarun und Hannah glauben nicht an einen Zufall, doch Campingplatz-Besitzer Sascha blockt ihre Fragen ab. Weiß er wirklich von nichts?

Tarun überredet seine Mutter Jaswinder, die Meeresbiologin ist, Wasserproben zu nehmen und diese in ihrem Labor in Hamburg zu untersuchen. Währenddessen beobachtet Hannah Sascha und folgt ihm zu einer alten Industrieruine. Noch ahnen die Freunde nicht, in welcher Gefahr Mensch und Umwelt sind...



Erstausstrahlung am 13. März 2021 um 08.25 Uhr im Ersten.

