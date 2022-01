Sendedatum: 26.11.2016 09:00 Uhr Folge 160: Selbstjustiz

Kalle, ein Freund von Pinja, wird von Mitschüler Eric gemobbt. Sein großer Bruder Heinzi will ihm helfen, mit Eric reden, aber der lacht ihn aus. In seiner Wut sperrt Heinzi Eric in den Kofferraum eines Schrottautos, um ihm einen Schrecken einzujagen. Die Aktion, ursprünglich für ein paar Stunden geplant, gerät außer Kontrolle, als der Wagen nebst Eric plötzlich verschwindet.

Kalle bittet Pinja um Hilfe, die wiederum die Pfefferkörner einschaltet. Die Freunde vermuten, dass der Wagen abgeschleppt worden ist, doch auf dem Parkplatz für Falschparker finden Stella und Till das Auto nicht. Erst auf einem Schrottplatz werden sie fündig. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt - können sie Eric aus dem Kofferraum befreien, bevor der Wagen in der Schrottpresse landet?

Erstausstrahlung im Ersten am 26. November 2016, 9.00 Uhr.

