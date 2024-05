Die Pfefferkörner | Staffel 20 - Folge 258: Leos Vater Stand: 23.04.2024 15:42 Uhr Leos Vater taucht zufällig in Hamburg auf und Jasina hat sofort den Verdacht, dass er Leo und ihre Mutter belügt. Sie bringt Amy dazu, in die heimlichen Ermittlungen einzusteigen.

Leos Vater Mark taucht zufällig und offenbar aus geschäftlichen Gründen in Hamburg auf. Jasina hat sofort den Verdacht, dass er Leo und ihre Mutter belügt – vermutlich, um weniger Alimente zahlen zu müssen. Sie bringt Amy dazu, in die Ermittlungen einzusteigen. Doch bei ihrer Recherche stoßen sie auf ein noch viel größeres Problem: anscheinend werden über Marks neuerworbene Oldtimerwerkstatt Drogen geschmuggelt! Ist Leos Vater nicht nur ein Betrüger, sondern auch ein übler Dealer? Leo ist entsetzt, als sie erfährt, dass ihre Freunde hinter ihrem Rücken gegen den Vater ermitteln. Als sie deshalb auf eigene Faust weiterrecherchiert und ihren Vater schließlich mit den Vorwürfen konfrontiert, wird es plötzlich brenzlig in der Autowerkstatt… Können die Pfefferkörner die wahren Täter ermitteln und rechtzeitig einschreiten?

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Nadine Quittner (Kim Neumann)

Zandile Darko (Mira Bruns)

Tim Ehlert (Lars Bruns)

Dennis Schigiol (Mark Sandforth)

Jon Flemming Olsen (Manfred)

Marven Gabriel Suarez Brinkert (Yannick)

Buch: Katharina Mestre

Regie: Andrea Katzenberger

