Der Turm

Stand: 12.12.2023 21:15 Uhr

Was einmal das höchste Gebäude Hamburgs werden sollte, steht nun als nicht einmal halbfertige Bauruine in der Hafencity: der Elbtower. Olaf Scholz, damals Erster Bürgermeister der Hansestadt, war es, der das Projekt vorantrieb - und René Benko als Investor verpflichtete. Nun ist Benkos Signa-Gruppe schwer ins Schlingern geraten und nicht nur am Elbtower ruhen die Bauarbeiten.



Unser Autor Stefan Buchen hat die Geschichte dieses Debakels noch einmal aufgerollt und ist dabei ins Dichten gekommen. Den Panorama 3-Beitrag finden Sie am Ende dieses Textes.