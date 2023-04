Wieso brennt es in der Hamburger Billstraße immer wieder?

Tagelang hielt der Brand in der Billstraße die Hamburger Feuerwehr in Atem. Die Auswirkungen für die Umwelt sind immer noch unklar. Dabei ist die Straße als Problem bekannt. Seit Jahren lagern hier in großen Arealen Schrott oder Güter aus zweifelhafter Herkunft. Auch die Feuerwehr muss regelmäßig anrücken, immer wieder hat es in der Billstraße in den letzten Jahren gebrannt. Die Hamburger Polizei sieht Fehler auch bei der Stadt, die Situation in der Straße sei außer Kontrolle, sagt die Gewerkschaft. Was ist los in der Billstraße?