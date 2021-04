Wahl in Demmin: Vom Reichsbürger zum Bürgermeister?

Für das Bürgermeisteramt in Demmin, Mecklenburg-Vorpommern, gibt es drei Kandidaten. Einer davon: Stefan Woller. Parteilos. Und: selbsternannter ehemaliger "Staatsangehöriger" beim sogenannten "Freistaat Preußen" - eine Gruppierung, die der Verfassungsschutz zum Reichsbürgermilieu zählt und beobachtet. Februar vergangenen Jahres will Woller aus der Gruppe ausgestiegen sein. Doch auf der Internetseite wird er noch als "Minister für besondere Angelegenheiten" geführt. Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, dass Woller noch viele verschwörungsideologischen Ansichten der Szene nach wie vor teilt. Hinzu kommen Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen verfassungsfeindlicher Aktivitäten. Wieso wird jemand mit diesem politischen Hintergrund als Bürgermeisterkandidat zugelassen?