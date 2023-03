Unbeschrankte Bahnübergänge: Tödliche Gefahr Sendung: Panorama 3 | 28.03.2023 | 21:15 Uhr 11 Min

Bei Unfällen an Bahnübergängen sind 2022 so viele Menschen gestorben wie seit 2010 nicht mehr - obwohl die Zahl der Übergänge sinkt. Die unfallträchtigste Strecke im Norden liegt in Niedersachsen.