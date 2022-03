Ukrainische Kinder in Deutschland: Ringen um Normalität

Vor drei Wochen saßen sie noch im Keller zum Schutz vor Bomben, jetzt spielen 14 Kinder im Garten von Olga Buddendieck im niedersächsischen Linsburg. Eigentlich wollte Olga Buddendieck nur ihre Nichte aus Poltawa in der Ukraine nach Deutschland in Sicherheit bringen. Dann wurden es immer mehr Menschen, darunter auch Kinder ohne Begleitung. Normalität sei das, was die Kinder bei der Verarbeitung ihrer schlimmen Erlebnisse unterstützt, sagt sie. Darauf setzt man in Linsburg: Schule, Kita, Sportverein - schnell und unbürokratisch werden die Kinder aufgenommen. Ein Ort zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen entschlossen anpacken.