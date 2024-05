Tödlicher Hafencity-Unfall: Angehörige warten weiter auf Aufklärung

Am 30. Oktober 2023 brach in der Hamburger Hafencity ein Gerüst zusammen - fünf Bauarbeiter starben. Panorama 3 hat seitdem Kontakt zur Familie des Bauarbeiters Alfred und hat sie in Albanien besucht. Eltern, Frau und drei Kinder des Verstorbenen waren auf seinen Lohn angewiesen. Alfred war nach Deutschland gegangen, um für sie alle ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Familie fragt sich, wohin die Aufklärung sechs Monate nach dem Unfall bisher geführt hat. Warum hat sich niemand bei ihnen gemeldet? Warum hat bisher niemand Dokumente angefordert, die Hinweise auf den Subunternehmer geben, bei dem Alfred angestellt war? Panorama 3 konnte diese Hinweise einsehen und verfolgt die Spuren, denn auf der Baustelle gibt es weiter Unfälle.