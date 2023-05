Völlig legal? Ausbeutung auf deutschen Fischereischiffen

Hochseefischerei ist harte Handarbeit, die auf europäischen Schiffen immer öfter von Seeleuten aus Asien erledigt wird. In Irland wurden zwei deutsche Schiffe festgesetzt: In einem Fall bekamen die indonesischen Fischer nur 800 Euro im Monat, im anderen gab es pro Besatzungsmitglied mehrere Verträge mit sehr unterschiedlichen Lohnhöhen. Bis zu zwölf Stunden am Tag mussten die Fischer arbeiten, manchmal ein ganzes Jahr lang ohne einen freien Tag. Die deutsche Kontrollbehörde sieht darin offenbar kein Problem. Panorama 3 über offenbar legale Ausbeutung auf deutschen Fischereischiffen.