Ein zerrissenes Dorf: Upahl und die Flüchtlingsunterkunft

In vielen Gemeinden sorgt die Verteilung von Geflüchteten wieder für Proteste. Im mecklenburgischen Dorf Upahl hat der Widerstand gegen eine Containerunterkunft für 400 Asylsuchende sogar für deutschlandweites Aufsehen gesorgt. 400 seien zu viele Geflüchtete auf einmal, findet die Mehrheit der 500 Einwohner:innen. Sie fühlen sich vom zuständigen Landrat übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt. Viele haben Angst vor den angekündigten Geflüchteten, manche äußern sich ganz offen fremdenfeindlich. Daher gehen sie jede Woche wieder gegen die Unterkunft auf die Straße. Und die Politik? Der zuständige Landrat hat Verständnis für die Proteste – er schiebt alle Verantwortung auf den Bund. Doch ist das so einfach? Und was macht all das mit den Geflüchteten selbst, die in dieses Dorf kommen sollen? Panorama 3 hat sechs Wochen lang mit den Upahler:innen über ihre Ablehnung gesprochen, hat aber auch Geflüchtete getroffen, die in die Container ziehen sollen. Eine Reportage über ein Dorf, dass beispielhaft für viele Kommunen in Deutschland zeigt, wie plötzlich die Stimmung kippt: gegen die Geflüchteten, aber auch gegen die Politik.