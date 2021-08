Glückstadt hadert mit der Abschiebeeinrichtung

Ein Anruf aus Kiel sorgt für Unruhe im idyllischen Glückstadt: Das Innenministerium in Schleswig-Holstein teilte vor drei Jahren der Glückstädter Bürgermeisterin mit, dass das Land in ihrer Kleinstadt eine Abschiebehaftanstalt plane. Bei der Bürgermeisterin musste das erstmal sacken: "Das wünscht sich keiner, dass seine Stadt eins zu eins mit einer Abschiebehafteinrichtung genannt wird." Stadt und Land ringen fortan um eine Einigung, ob und wie die ehemalige Marinekaserne in Glückstadt nach den Plänen des Landes umgebaut werden darf. Über zwei Jahre begleiteten Reporter:innen den Bau.