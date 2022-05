Höhere Energiepreise, gestiegene Lebensmittelkosten, Rekordwerte beim Tanken: Längst sind die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine in Deutschland angekommen - und treffen manche Menschen besonders hart. Die alleinerziehende Mutter Bianca Lehnberg etwa, die jeden Tag 40 Kilometer zur Arbeit hin und auch wieder zurückfahren muss. Das Familienunternehmen von Spediteur Wilhelm Dallmann hängt daran, dass sich die Fahrten quer durch Europa trotz der Spritpreise noch lohnen. Und bei den Tafeln kommt weniger Ware an. Gleichzeitig steigt die Zahl der Bedürftigen.