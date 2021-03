In Niedersachsen beklagen viele Probleme bei der Terminvergabe für die Corona-Impfung. Das Land hat die Organisation dafür ausgelagert. Daran gibt es Kritik, auch an der intransparenten Vergabe. Zwar hatte das Land mit enormer Nachfrage und entsprechender Überlastung gerechnet - aber war dies alles wirklich so unabwendbar? Ein Panorama 3-Team hat sich auf die Suche nach den Verantwortlichen für das Impfchaos gemacht.