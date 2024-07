"Ich will dazugehören": Wie umgehen mit rechten Jugendlichen in Grevesmühlen?

Der rassistische Angriff in Grevesmühlen auf zwei Mädchen ghanaischer Herkunft ist knapp 4 Wochen her. In einem Video kann man sehen, dass auch viele Jugendliche daran beteiligt waren. Wer sind sie? Und wie konnte es überhaupt soweit kommen? Was macht all das mit dem Ort? Wir treffen Jugendliche, die erzählen, dass sie sich zuweilen mit Hitlergruß begrüßen, dass sie rechts seien, weil sie einfach dazugehören wollen. Die 16-jährige Rama dagegen, die aus Syrien nach Deutschland kam, berichtet, wie sehr sie der Alltagsrassismus verletzt.