Es hätte wohl einen enormen Wachstumsschub für den Hamburger Hafen bedeutet: Die chinesische Reederei Cosco wollte eine 35-prozentige Minderheitenbeteiligung an dem Hamburger Containerterminal "Tollerort" übernehmen. Dafür sollte das Terminal zu einem "Preferred Hub" werden, also zu einem bevorzugten Umschlagpunkt von Cosco in Europa werden. Doch aus dem Einstieg der Chinesen wird wohl nichts, wie Recherchen von Panorama 3 zeigen.