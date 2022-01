Geflügelpest im Norden: Dramatisch wie nie zuvor

Im Schatten der Corona-Pandemie spielt sich Dramatisches ab: Wissenschaftler sprechen vom stärksten Geflügelpest-Ausbruch überhaupt. Bei Geflügelzüchtern herrscht Alarmstimmung, seitdem die Geflügelpest durch Wildvögel nach Norddeutschland eingetragen wurde. So gut es geht versuchen sie ihre Tiere zu schützen. Doch wird in der Nähe der Ställe ein infizierter Vogel entdeckt, müssen die Bestände gekeult werden. In der Branche geht die Angst um, dass die Krankheit bald schon endemisch wird, also nicht mehr saisonal sondern ganzjährig grassiert. Die Entwicklung eines Impfstoffes wird gefordert.