Gedanken eines Gedenkstätten-Leiters

Oliver von Wrochem, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland und Leiter der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme, erzählt, wie schwer es ist, die Erinnerung an die NS-Verbrechen aufrecht zu erhalten, wenn gleichzeitig geschichtsrevisionistische bis rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft immer mehr Aufwind bekommen. Er erzählt von Vandalismus und Schmierereien im Gästebuch der Gedenkstätte und einer wachsenden Zahl ungebetener Besucher mit rechtsextremem Gedankengut. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme musste mittlerweile sogar ihre Gedenkstättenordnung verschärfen.