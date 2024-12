Gedanken einer Alleinerziehenden

"Einsamkeit ist was anderes als alleine sein. Einsamkeit kann erdrückend sein. Es ist eine andere Art von Traurigkeit", so beschreibt Sophie Strindberg ihre Einsamkeit. Sie ist damit nicht allein. Viele Menschen in Norddeutschland leiden unter Einsamkeit. Panorama 3 hat mit der Hamburgerin darüber gesprochen, warum sie sich trotz sozialer Kontakte einsam fühlt – und was sie dagegen tut. "Aus einsam wird gemeinsam" - das ist das Motto der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".