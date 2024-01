Bauernprotest: Was passierte in Schlüttsiel?

Vor rund zwei Wochen demonstrierten Bauern am Fähranleger Schlüttsiel spontan gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sich auf dem Rückweg von einem privaten Ausflug befand. Es verbreiten sich schnell Videos, die aufgebrachte Demonstranten im Gerangel mit der Polizei zeigen. Medien berichten von einer geplanten Stürmung der Fähre, die von der Polizei verhindert worden sei, und über eine Unterwanderung der Demonstration durch Rechtsradikale. Aber stimmt das? Was ist in Schlüttsiel passiert und welche Rolle spielten Rechte bei der Organisation der Proteste? Panorama 3 hat sich auf Spurensuche begeben.