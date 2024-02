Anklage Mord: Schuldig im Sinne des Vorurteils?

Ist Yulady Lasso eine eiskalte Mörderin - oder Opfer eines unglaublichen Justizskandals? Die Kolumbianerin kommt im Oktober 2021 nach Hamburg und sucht Arbeit. So lernt sie den Gastronomen Benito Longo kennen, bei ihm soll sie als Bügelhilfe arbeiten. Doch fünf Tage nachdem sie das erste Mal bei ihm bügelt, ist er tot. Brutal ermordet. Kann sie - zu dieser Zeit hochschwanger - den Mann umgebracht haben? Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, sie lässt Yulady Lasso sieben Monate nach der Tat festnehmen. Ihr Sohn, inzwischen sechs Monate alt, wird ihr weggenommen, obwohl es in der JVA Billwerder freie dafür vorgesehene Mutter-Kind-Zellen gibt. Und sie bleibt am Ende sieben Monate in Haft, obwohl sie eigentlich ein Alibi hat. Wie kann das sein?