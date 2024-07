Civis-Preis für "Israel und Gaza: Leben zwischen Terror und Krieg" Stand: 28.05.2024 08:00 Uhr Die Reportage "Israel und Gaza: Leben zwischen Terror und Krieg" hat beim Civis-Medienpreis die mit 15.000 Euro dotierte Hauptauszeichnung "Civis Top Award" gewonnen. Die Produktion, die durch eine enge Zusammenarbeit der Redaktionen STRG_F (FUNK/NDR) und Panorama (NDR) entstand, gewann auch in der Kategorie Video/Social Media.

Die Autorinnen und Autoren Manuel Biallas, Armin Ghassim, Lisa Hagen, Mariam Noori, Timo Robben und Sulaiman Tadmory haben seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn der Gegenangriffe Israels über mehrere Wochen auf beiden Seiten der Grenze Menschen begleitet: Die Familie Romann, die wochenlang um das Leben der entführten 35-jährigen Yarden Romann bangt, und den 27-jährigen Deutsch-Palästinenser Abed aus Berlin, der im Oktober 2023 eigentlich nur in Gaza war, um seine Familie zu besuchen. Abed filmt selbst, wie die Raketen in unmittelbarer Nähe einschlagen und kann wochenlang nicht ausreisen. Gleichzeitig kämpft die Familie Romann für die Freilassung Yardens.

"Die Produktion ist in einem guten Sinne parteilich - sie schlägt sich auf die Seite von Empathie und Menschlichkeit. Dem Publikum werden keine eigenen Einschätzungen aufgedrängt, sondern Eindrücke und Einsichten geliefert, die es ermöglichen, sich eine eigene Meinung über die aktuelle Situation zwischen Israel und Palästina zu bilden", so die Jury.

Die Redaktion für den Film hatten Lutz Ackermann (STRG_F) und Volker Steinhoff (Panorama).

Die Filme gibt es in der ARD-Mediathek und auch auf Youtube.

