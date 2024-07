Im September 2004 zog die NPD triumphierend in den sächsischen Landtag ein. Völlig überraschend erreichte die Partei 9,2 % der Stimmen und konnte sich so 12 Sitze im Parlament sichern. Das Ziel des Fraktionsvorsitzenden Holger Apfel: den so genannten etablierten Parteien zu zeigen, wie man richtig Politik macht. Gut zwei Jahre später ist von diesem Ziel nicht viel übrig geblieben. mehr