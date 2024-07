Sendedatum: 11.01.2007 21:45 Uhr Treueschwüre für eine politische Leiche - der Fall Stoiber

Edmund, führe uns, wir stehen treu hinter Dir und schützen Dich vor allem Ungemach. Das war die Botschaft der CSU-Show von Wildbad Kreuth. Ergebenheitsadressen der Partei an einen Politiker, dessen Ansehen bei den Bürgern dahin ist, seine Umfragewerte sind desaströs. "Feigling, Quertreiber, Umfaller", für all diese Attribute hat Edmund Stoiber in seinem politischen Handeln eindrucksvolle Beispiele geliefert.

VIDEO: Treueschwüre für eine politische Leiche - der Fall Stoiber (6 Min)

Dennoch steht die Partei zu ihm. Aus parteitaktischem Kalkül - und Mangel an neuem, überzeugendem Personal. Solche Vorgänge schüren die Parteienverdrossenheit beim Bürger und werfen die Frage auf: Wie gut erledigen die Parteien eigentlich ihre Aufgabe, für Spitzenämter auch Spitzenleute auszuwählen?

