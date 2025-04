In einem Massengrab in der afghanischen Wüste liegen mehrere hundert Taliban-Kämpfer verscharrt. Getötet wurden sie nicht im Kampf, sondern sie erstickten jämmerlich in versiegelten Container. Ein grausames Kriegsverbrechen. Es geschah zu einem Zeitpunkt, als amerikanische Spezialeinheiten und die Nordallianz das Gebiet kontrollierten. mehr