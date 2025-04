Wenn es um Bürokratieabbau geht, misstraut Sachsens Justizminister de Maizière seinen Beamten. "Wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen", sagt der Minister und hat deshalb den 'Paragraphenpranger' eingerichtet: Dort können Bürger Vorschläge zum Bürokratieabbau machen. Insgesamt 1.200 Eingaben liegen nun vor, darunter auch so exotische wie die Bitte um Abschaffung eines Edikts aus dem Jahr 1351, das das Tragen von Pfeil und Bogen in Sachsen verbietet. mehr