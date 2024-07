Stand: 11.05.2016 15:18 Uhr Maas: "Der Staat hat Schuld auf sich geladen"

Homosexuelle Männer, die nach dem berüchtigten Paragrafen 175 verurteilt wurden, sollen rehabilitiert und entschädigt werden. Das kündigte Bundesjustizminister Heiko Maas an. Die Urteile gegen mehr als 50 000 Männer sollen aufgehoben werden. "Der Staat hat Schuld auf sich geladen, weil er so vielen Menschen das Leben erschwert hat. Der Paragraf 175 war von Anfang an verfassungswidrig", sagte Maas. "Die alten Urteile sind Unrecht. Sie verletzen jeden Verurteilten zutiefst in seiner Menschenwürde."

Die Nationalsozialisten hatten im Jahr 1935 den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuchs (StGB) verschärft, nach dem Krieg übernahm die Bundesrepublik die Gesetzesregelung. Bis zur Entschärfung 1969 wurden nach Schätzungen rund 50.000 Männer zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, danach noch einmal etwa 3.500. Homosexuelle Handlungen unter Männern waren bis 1994 strafbar. In der DDR wurde der Paragraf 175 bereits 1968 abgeschafft.

Panorama - die Reporter hat im Film "Die Schwulenheiler" über die Folgen des Strafrechtsparagraphen 175 berichtet.

VIDEO: Die Schwulenheiler (11 Min)

