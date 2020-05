Streetfisher: Stadtangeln in Hamburg Sendung: Nordtour | 09.05.2020 18:00 Uhr 4 min | Verfügbar bis 09.05.2021

In Hamburg gibt es die Streetfisher, die mit Angelschein in der Tasche an der Elbe unterwegs sind. Unterwegs in der Hafencity, an der Dove Elbe und auf der Veddel.