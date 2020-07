Moderation

Nadja Babalola

Die gebürtige Hannoveranerin Nadja Babalola kehrte nach Auslandsstudium und Ausbildung 2016 in ihre Heimatstadt zurück und arbeitet seither im NDR Landesfunkhaus als Autorin und Livereporterin. Für die 37-jährige ist die Moderation der Nordtour eine "Herzensangelegenheit". Weil die Sendung das Fernsehpublikum mit immer neuen und überraschenden Geschichten und Ausflugsideen aus dem ganzen Norden unterhält. Eine Sendung, die Spaß macht und tolle Tipps gibt, findet die reiselustige Nadja .

Thilo Tautz

Thilo Tautz, geboren 1974 und aufgewachsen in Neubrandenburg, ist bis heute ein Landeskind geblieben - allerdings mit einem Hang zur großen weiten Welt. In Rostock, Berlin und Aberdeen hat er Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Als Berufswunsch kam immer nur etwas in Frage, was mit Schreiben und Sprechen zu tun hat. Nach einigen Jahren als Zeitungsreporter wechselte er zum NDR, wo er ein Volontariat absolvierte. Zunächst lernten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern seine Stimme kennen - aus verschiedenen Hörfunkstudios des Landes und als Filmemacher im Nordmagazin. Ende 2006 kam zur Stimme auch das Gesicht, seitdem komplettiert er das Moderatoren-Team des Nordmagazins. An freien Abenden spielt Thilo Tautz gern Handball, in den freien Wochen des Jahres tingelt er regelmäßig mit Rucksack, Frau und den drei Kinden durch warme, ferne Länder.