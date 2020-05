Hamburg kreiert neue urbane Landschaften Sendung: Nordtour | 30.05.2020 | 18:00 Uhr 4 min | Verfügbar bis 30.05.2021

Zwischen Häusern oder in Parks lassen Kreative neue Welten entstehen. Wie in einer Hamburger Tiefgarage in der Hafencity, wo Gerrit Frohne-Brinkmann Urwelten mit skurilen Lebewesen erschafft.