Serie im Nordmagazin: Zurück in Rostock Lütten Klein

Jeder Mensch, der in der DDR aufwuchs, weiß, wie eine Plattenbauwohnung von innen aussieht. Der Großteil der Bevölkerung wohnte in den Blocks. Sie waren ein Abbild der Gesellschaft: Ärzte, Arbeiter, Parteifunktionäre, sogar Künstler - sie alle lebten dort zusammen. Die, die später wegzogen, überkommt manchmal noch eine leise Nostalgie und sie fragen sich: Was ist wohl aus meinem alten Viertel geworden? Eine spannende Woche beginnt: Reporter Steffen Schneider begibt sich auf eine Spurensuche in Lütten Klein. Was ist geblieben und was hat sich verändert?

Eine Kindheit in Lütten Klein

Auf den Spuren der Kindheit

Als Kleinkind zog er 1969 in eine zweieinhalb Zimmer Wohnung in einem neuen Plattenbau in der Binzer Straße. Jetzt macht er sich auf die Spuren seiner Kindheit in Lütten Klein, um das Plattenbaugefühl von damals nachzuerleben und um den Wandel im Stadtteil zu erfahren.

Am 3. Oktober läuft die Serie als Dokumentation im NDR Fernsehen.

