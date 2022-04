Ukrainer und Russen feiern russisch-orthodoxe Ostern Sendung: Nordmagazin | 24.04.2022 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 24.10.2022

In Rostock und Schwerin begingen sie das Fest am Sonntag trotz des Krieges Seite an Seite - mit Gebeten für den Frieden.