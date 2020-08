Nagelkünstler Uecker feiert 90. Geburtstag Sendung: Nordmagazin | 02.08.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 02.08.2021

In mehr als 60 Ländern hat Nagelkünstler Günther Uecker ausgestellt, seine Wurzeln aber sind an der Ostsee. Seinen 90. Geburtstag hat er deshalb in Rerik gefeiert. Dort ist er auch Ehrenbürger.