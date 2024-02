Binz: Proteste gegen geplantes LNG-Terminal auf Rügen Sendung: Nordmagazin | 16.02.2024 | 19:30 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 16.02.2026

An der Seebrücke in Binz ist erneut gegen das geplante Flüssiggasterminal in Mukran auf Rügen demonstriert worden.