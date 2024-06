Sülze "Torquato Tasso"

Welch verstecktes Genie in Shorty, neben Notar Schönbiehl der einzige Studierte in Büttenwarder, verborgen liegt. Die Namensgebung dieses Gerichts ist eine Huldigung an den Titanen der deutschen Dichtkunst, J. W. v. Goethe, zum Goethejahr.



Shorty hat sich nie über sein Studium ausgelassen. Mit dem Namen dieses Gerichts aber können wir annehmen, dass er Germanistik oder wenigstens Theaterwissenschaften studiert hat. Denn was geschieht gleich im ersten Akt von Goethes Meisterwerk "Torquato Tasso"? Die Titelfigur setzt sich einen Lorbeerkranz auf. Und was gibt der Sülze erst die richtige Würze? Richtig: Lorbeeren!