Sendedatum: 03.10.2016 17:25 Uhr Onkel Krischan bereitet Piroggen zu

Onkel Krischan hat in seinen Kochbüchern aus den letzten hundert Jahren gestöbert und ist auf sein Lieblingsrezept "Piroggen" gestoßen. Nachkochen erwünscht!

Zutaten "Piroggen"

500 g Mehl

25 g Hefe

circa 250 ml Milch

50 - 100 g Butter

Salz

Für die Füllung

200 g Speckwürfel

1 Zwiebel

1 Ei

eine Handvoll Rosinen

Zubereitung

Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Vertiefung machen. Dort krümelt man die Hefe ein und verrührt sie mit der lauwarmen Milch. So entsteht der Vorteig. Nach 20 Minuten knetet man unter Beigabe von Butter und Salz den Teig solange, bis er sich von den Händen löst. Der Teig muss jetzt an einem warmen Ort mit einem Tuch abgedeckt 60 bis 90 Minuten gehen.

In der Zwischenzeit die Speckwürfel mit den klein gehackten Zwiebeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett andünsten. Nach dem Gehen des Teiges, diesen noch einmal durchkneten und ausrollen. Mit Hilfe einer Tasse oder eines Glases werden runde Teigstücke ausgestochen. Die Füllung wird nun mit einem Teelöffel auf eine Hälfte der runden Teilstücke verteilt und mit zwei bis drei Rosinen verfeinert. Jetzt wird das Eiweiß vom Eigelb getrennt. Das Eiweiß wird auf den Rand der Teigstücke gestrichen und die nicht belegte Hälfte wird eingeklappt, sodass ein Halbmond entsteht. Mit dem Eigelb werden die Teighälften bestrichen und bei circa 200 Grad im vorgeheizten Backofen goldgelb gebacken.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 03.10.2016 | 17:25 Uhr