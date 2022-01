Sendedatum: 26.02.2022 17:35 Uhr Rezept: Ufo-Burger à la Büttenwarder

Zutaten für den interstellaren Ufo-Burger in Form des Vaccar-Fighters

1 tiefgefrorenes Hack-Steak (halb Rind, halb Schwein)

1 rundes Brötchen

3 Zwiebelringe

1 Salatblatt

Ketchup

Majonäse

Senf

Wichtig: 4 Zahnstocher

Das Hack-Steak wird nach Anleitung auf der Packung zubereitet. Das Brötchen aufschneiden. Die Unterseite mit Ketchup bestreichen. Nun die Zutaten in folgender Reihenfolge darauf schichten: Salatblatt, Steak, Senf, Zwiebelringe, Mayo - das Ganze mit der oberen Brötchenhälfte bedecken. Bis zu diesem Punkt würde man das Produkt wohl eher "Hamburger" nennen. Der Clou ist aber, in die Unterseite drei Zahnstocher so zu stecken, dass jenes belegte Brötchen wie auf Landebeinen drauf steht. Zum Schluss noch den vierten Zahnstocher wie eine Antenne in die Mitte der oberen Brötchenhälfte - und fertig ist das (fast) originalgetreue Ufo-Modell.

