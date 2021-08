Meilensteine der NDR Talk Show

1979

Am 9. Februar wird die die erste Pilotsendung der Talkrunde ausgestrahlt. Zum Moderatoren-Gespann gehören: Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Die Sendung wird live aus dem "Onkel Pö" in Hamburg gesendet, prominentester Gast: Bundesminister Hans Apel. Geladen war auch Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker. Der "Onkel Pö"-Wirt protestierte - so einen wollte er nicht in seiner Szene-Kneipe haben. Am 5. Oktober lief dann die erste offizielle NDR Talk Show aus dem Studio Hamburg.