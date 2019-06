Stand: 19.06.2019 17:17 Uhr

Pilawa wird Tietjens neuer Co-Talker

Bettina Tietjen hat einen neuen Co-Gastgeber: Zukünftig wird Jörg Pilawa gemeinsam mit ihr im NDR Fernsehen durch die Talkshow am Freitagabend aus Hannover führen. Zum Auftakt am 9. August werden unter anderem Ex-Handballprofi und "Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens, Kelly-Family-Musikerin und Sängerin Kathy Kelly, Moderator und Schauspieler Thomas Ohrner und Comedian Bastian Bielendorfer zu Gast sein. Und ein neuer Name für die Sendung ist ebenfalls gefunden: Künftig läuft sie unter dem Titel "NDR Talk Show" aus Hannover. Somit talkt das Duo Bettina Tietjen und Jörg Pilawa unter dem gleichen Banner wie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt bei ihren Sendungen aus Hamburg.

"Wir wollten schon immer zusammenarbeiten"

Jörg Pilawa reibt sich schon die Hände: "Wedder tu huus! Was freu' ich mich nach meiner Rückkehr zur 'NDR Talk Show' auf spannende Schnacks mit guten Gästen. Ich kenne Bettina seit Jahren. Sie ist charmant, schlagfertig und intelligent, da kann ich nicht viel kaputtmachen." Bettina Tietjen feuert eine geballte Ladung Charme zurück: "Als ich Jörg Pilawa gefragt habe, ob er mit mir gehen will, hat er sofort Ja gesagt. Wir kennen uns schon lange und wollten schon immer gerne mal zusammenarbeiten. Jetzt ist es so weit, ich freue mich darauf. Er ist ein Talkprofi, über 50 und größer als ich - beste Voraussetzungen für eine dauerhafte Beziehung!"

Lutz Marmor heißt den Rückkehrer herzlich willkommen. "Schön, ihn wieder als Talkmoderator an Bord zu haben!", sagte der NDR Intendant. Pilawa beherrsche die Kunst des unterhaltsamen Gespräch bestens. "Die jetzt vier Gastgeber der 'NDR Talk Show' sind ein starkes Team."

Rückkehr nach zwölf Jahren

Jörg Pilawa moderierte bereits von 2001 bis 2007 die "NDR Talk Show" an der Seite von Julia Westlake ("Kulturjournal"). In diesem Jahr führte er schon einmal - am 12. April - neben Barbara Schöneberger durch die Sendung in Hamburg. Er ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Quiz-, Talk- und Showmoderatoren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Ersten ist er unter anderem in der Eurovisions-Quizshow "Ich weiß alles" sowie im "Quizduell" zu sehen - beide Sendungen werden federführend vom NDR verantwortet. Im NDR Fernsehen gehört er unter anderem zum Rateteam von "Kaum zu glauben!" und führt durch "Die NDR Quizshow". Als Talk-Partner von Bettina Tietjen folgt er auf Alexander Bommes.

Weitere Informationen NDR Talk Show In der nächsten Sendung erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt unter anderem Moderator Reinhold Beckmann, Schauspielerin Larissa Marolt und "Tatort"-Kommissar Dietmar Bär. mehr Tietjen und Bommes Tietjen und Bommes Tietjen und Bommes Tietjen und Bommes stehen für unterhaltsame und intensive Gespräche. Das Moderatoren-Duo ist offen für Experimente, führt humorvoll und schlagfertig durch seine Talksendung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 09.08.2019 | 22:00 Uhr