NDR Talk Show Spezial: Hand in Hand für Norddeutschland Menschen in Norddeutschland zu helfen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind – das ist das Ziel der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Weitere Informationen "Hand in Hand für Norddeutschland" - Die NDR Benefizaktion Hilfe für Menschen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind: Das ist das Ziel der NDR Benefizaktion 2022. mehr

Der 16. Dezember 2022 ist der Hauptspendentag, der mit einer langen NDR Talk Show Spezial endet. Es moderieren Bettina Tietjen und Johannes Wimmer (von 20:15 bis 21:45 Uhr) sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (von 22 bis 24 Uhr). Moderatorin Judith Rakers ist auch in diesem Jahr als "Hand in Hand"-Themenpatin dabei. Sie hat, begleitet von einem NDR Kamerateam, im ganzen Norden Projekte der diesjährigen Aktionspartner:innen der norddeutschen Tafeln, Caritas und Diakonie besucht.

Die Gäste der NDR Talk Show Spezial:

Florian David Fitz, Schauspieler

Er spielt in erfolgreichen und preisgekrönten Filmen wie "Willkommen bei den Hartmanns" und "Terror", wird u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet und gehört zu den beliebtesten Schauspielern des Landes: Florian David Fitz. In seinem neuen Kinofilm "Oskars Kleid" spielt der 48-Jährige, der vor kurzem selbst Papa geworden ist, einen etwas eigensinnigen Vater, der in Trennung lebt und nur ganz langsam wieder zu seinem Sohn Oskar findet. Der 9-Jährige ist jedoch gar kein Sohn, sondern in Wahrheit eine Tochter - eine Familie im Ausnahmezustand. Florian David Fitz ist in diesem Film nicht nur Hauptdarsteller, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben.

Johannes Oerding, Musiker

Sein Vater hat ihm einst den wichtigsten Rat seines Lebens gegeben: "Junge - such', find' und tu' das, was dich ein Leben lang glücklich macht." Johannes Oerding hat diesen Rat befolgt und ist zu einem der erfolgreichsten Musiker des Landes geworden. Sein siebtes Album heißt "Plan A", denn einen Plan B gab es für Johannes Oerding nie: Noch vor dem Abitur beschloss er, mit Musik sein Geld zu verdienen. Ein Plan, der aufgegangen ist. Johannes Oerding liegt "Hand in Hand für Norddeutschland" sehr am Herzen. Deswegen hat er auf dem Hamburger Rathausmarkt nur mit Gitarre und Mikrofon spontan ein paar Songs performt und im Hut Bargeld gesammelt für die NDR Spendenaktion. In der NDR Talk Show performt er seinen neuen Song "Was wäre, wenn…?".

Hans Sigl, Schauspieler

Dieser Mann kann einfach alles: Schauspieler, Moderator und seit diesem Jahr auch Schneeschuhwanderer, der durch einsame, verschneite Wälder stapft. Dieses Hobby hat sich Hans Sigl gesucht, um als begeisterter Skisportler nicht auf die vollen Pisten angewiesen zu sein, denn da heißt es allerorts: "Hallo, Herr Doktor!" Der Österreicher ist nämlich seit 2008 der Superstar der ZDF-Serie "Der Bergdoktor", die von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird. Im Januar 2023 startet bereits die 16. Staffel des Erfolgsprodukts. Der "Rockstar unter den Fernsehärzten", wie er oftmals genannt wird, kann aber auch anders. Mehrfach beweist er in den letzten Jahren seine Krimi-Kunst. Die Fernsehergebnisse schaut er gerne auf dem heimischen Sofa gemeinsam mit seiner Frau Susanne. In der NDR Talk Show Spezial "Hand in Hand für Norddeutschland" wird Hans Sigl über die Wichtigkeit von Freundschaften innerhalb und außerhalb des "Bergdoktor"-Kosmos sprechen, auf das Jahr 2022 zurückblicken und erzählen, mit welchen Gedanken er den Jahreswechsel begehen wird.

Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Model

Durch ihre Präsenz auf Bühnen und Kundgebungen ist sie so etwas, wie die Stimme der Ukraine in Deutschland geworden. Natalia Klitschko erhebt ihre Stimme zu politischen Zwecken, weiß sie aber auch zart und klangvoll musikalisch einzusetzen. Sie ist Model, Mutter und Musikerin und hat in diesem Jahr die einvernehmliche Trennung von ihrem Ehemann - dem Ex-Boxweltmeister und Bürgermeister von Kiew - Vitali Klitschko bekannt gegeben. Sie bleibt ihm und ihrem Volk natürlich freundschaftlich und respektvoll eng verbunden. In der NDR Talk Show "Hand in Hand für Norddeutschland" wird Natalia Klitschko die aktuelle Situation der Menschen in der Ukraine schildern und auf die Nöte und Sorgen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Deutschland hinweisen. Eine Stimme des Friedens - Natalia Klitschko.

Vicky Leandros, Sängerin

Seit mehr als 50 Jahren spielt die gebürtige Griechin in der Spitzenklasse der europäischen Musikwelt eine Hauptrolle. Ihre Laufbahn beginnt als Teeniestar, dann wird sie Chansonsängerin, schließlich Siegerin des Grand Prix Eurovision de la Chanson und liebt bekanntermaßen das Leben. 55 Millionen Tonträger - in acht Sprachen - haben sich weltweit verkauft. Im August wurde sie 70 Jahre alt und ihre Energie ist ungebrochen. Abgesehen von ihrem liebevollen Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst, der mittlerweile Kult-Status in Norddeutschland erlangt hat, zieht es Vicky Leandros nach wie vor auf die Bühne. Im Frühjahr 2023 hat sie zwei ausverkaufte Konzerte in der Elbphilharmonie vor sich. Welche Überraschung das kommende Jahr noch zu bieten hat, verrät Vicky Leandros in der NDR Talk Show Spezial.

Anke Engelke & Matthias Brandt

Sie gehören beide zur absoluten A-Riege der deutschen Schauspieler*innen: Anke Engelke und Matthias Brandt. Jetzt machen sie gemeinsame Sache in dem komödiantischen Kammerspiel "Kurzschluss": Silvesterabend, kurz vor Knall: Bettina (Anke Engelke) und Martin (Matthias Brandt) werden gemeinsam durch einen technischen Defekt in einer Bankfiliale eingeschlossen. Ausgerechnet nachts, ausgerechnet am Silvesterabend, eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Wie sehr sich Anke Engelke immer gewünscht hatte, mit Matthias Brandt zu spielen und wie Silvester sonst bei ihnen abläuft, das erzählen sie in der NDR Talk Show Spezial.

Pascal Hens, ehemaliger Handballprofi

Er ist einfach eine ganz große Nummer und das nicht nur aufgrund seiner 2,03-Meter-Körpergröße: Ex-Profi-Handballer Pascal Hens, auch bekannt unter dem Spitznamen "Pommes", ist seit mehr als 20 Jahren auf Erfolgskurs! Statt rot-weiß heißt es für "Pommes" ab 1999 orange-blau, als er seine Handballkarriere bei der SG Wallau-Massenheim startet. 2001 gelingt dem Sportler der Sprung in den Kader der Nationalmannschaft, mit der er sich 2007 den WM-Titel in Deutschland erwirft. Nach weiteren Erfolgen mit dem HSV Hamburg verabschiedet sich der Wahl-Hamburger 2017 aus der Sporthalle und wagt sich in neue Gefilde: Promi-Darts-Weltmeister und "Let's Dance"-Sieger 2019. Der 42-Jährige hat viele Talente. Jetzt ist er unter die Autoren gegangen und hat ein Kinderbuch geschrieben, in dem natürlich eines nicht fehlen darf: Handball. Wie das Multitalent damit Kindern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen will und in welchen Momenten er über sich selbst hinausgewachsen ist, verrät Pascal Hens in unserer Sendung.