Stand: 10.09.2024 15:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Reinhold Messner

Am 13. September ist der Bergsteiger und Autor Reinhold Messner zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines neuen Buchs "Gegenwind. Vom Wachsen an Widerständen".

Am 17. September wird Reinhold Messner 80 Jahre alt. Als Bergsteiger ist er eine Legende: Er hat alle 14 Achttausender, den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff und als Erster im Alleingang den Nanga Parbat bestiegen. Er ist ein Grenzgänger, ein begnadeter Geschichtenerzähler, aber auch ein Mahner, der auf die Zerstörung der Natur und der Berge aufmerksam machen will. Seit 2021 ist er in dritter Ehe mit der Luxemburgerin Diane Messner verheiratet und betreibt mit ihr auf Schloss Juval im Südtiroler Vinschgau das Unternehmen "Messner Mountain Heritage". In seinem Buch "Gegenwind" und in der NDR Talk Show reflektiert er über Freundschaften und Intrigen, alpinistische wie private Höhepunkte und Rückschläge und die Fähigkeit, auch im Alter Träume noch zu verwirklichen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 17. September, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 13.09.2024 | 22:00 Uhr