Gewinnen Sie das neue Buch von Michel Friedmann!

Am 1. September ist der Publizist und Moderator Michel Friedmann in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buchs "Schlaraffenland abgebrannt. Von der Angst vor einer neuen Zeit".

Michel Friedman, 1956 in Paris geboren, ist Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist, Honorarprofessor und Moderator. Er ist provokant, mutig, streitbar und wortgewandt. Seine unnachgiebige Haltung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland bringt ihm als ehemaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden und Politiker jede Menge Achtung, aber auch Kritik bis hin zu Hass ein und als Talkmaster den Ruf des unbequemen Fragenstellers. Als Sohn einer polnisch-jüdischen Familie kämpft er dafür, dass sich die Geschichte seiner Familie nicht wiederholt. In seinem aktuellen Buch "Schlaraffenland abgebrannt. Von der Angst vor der neuen Zeit" setzt er sich mit der aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt auseinander. Denn angesichts von Corona, Klimakrise und Krieg, so Friedmann, ist die Zeit der Sicherheit vorbei, die Wohlfühlgesellschaft, die sich in den letzten 30 Jahren etabliert hat, ist Vergangenheit.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 5. September, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

