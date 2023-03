Stand: 27.03.2023 16:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Johann König!

Am 31. März ist der Komiker Johann König zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen vier Exemplare seines neuen Buches.

"Familie macht glücklich. Das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen", behauptet die selbst ernannte depressive Stimmungskanone Johann König in seinem 50. Lebensjahr. Der dreifache Kindsvater schafft für sich und seine Familie im Lockdown Hühner an, von denen er neuerdings mit großer Leidenschaft berichtet. Eigentlich wollte er keine Hühner, aber genau genommen wollte er auch nie auf die Bühne: Zunächst ist es Johann Königs Traum, Lehrer zu werden - Sportlehrer für Biologie und Sachkunde. Das ist sein Plan, doch dieser Plan geht nicht auf. Nach 19 Semestern zwingen ihn die Zuschauer*innen mit ihrer Zuneigung und ihrem Geld dazu, sich ganz dem Humor zu widmen. So gerät er geradewegs auf die schiefe Bahn der gepflegten Abendunterhaltung, von der es kein Zurück gibt. In seinem neuen Programm stellt Johann König die drängenden Fragen der Zeit wie: "Wird das Haus wirklich kleiner, wenn die Kinder größer werden?" Oder: "Wie gendert man ein herrenloses Damenfahrrad?"

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 4. April, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 31.03.2023 | 22:00 Uhr