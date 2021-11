Stand: 10.11.2021 11:00 Uhr Gewinnen Sie das Weihnachtsalbum von Howard Carpendale!

Am 12. November ist Howard Carpendale zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen fünf Exemplare seines neuen Weihnachtsalbums "Happy Christmas"!

Howard Carpendale kommt 1966 aus seiner Heimat Südafrika zum ersten Mal nach Europa: In England will er Cricket-Profi werden. Doch daraus sollte nichts werden. Stattdessen wird er in den 60er-Jahren als Sänger in Deutschland zum Superstar - und wird es über Jahrzehnte hinweg bis heute bleiben. In diesem Jahr wollte der 75-Jährige mit seinem neuen Programm "Die Show meines Lebens" auf Tour gehen. Wegen der Pandemie sind die Shows auf 2022 verschoben worden. Ein kleiner Trost für seine Fans: Im November erscheint mit "Happy Christmas" ein neues Album. Zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra hat Carpendale in den Londoner Abbey Road Studios 15 weihnachtliche Songs aufgenommen. Wie, wo und mit wem er dieses Jahr Weihnachten verbringen wird, verrät die Schlagerlegende in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 16. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

