Stand: 26.11.2024 12:00 Uhr Gewinnen Sie das Buch "The Sky is No Limit"!

Am 29. November ist die ehemalige Kampfflugzeugpilotin und Autorin Nicola Winter zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen vier Exemplare ihres neuen Buchs "The Sky is No Limit".

Den Traum vom Fliegen hat Nicola Winter schon als Kind, doch beim Auswahlverfahren zur Pilotin wird sie von der Fluggesellschaft nicht genommen, weil sie zu klein ist. Stattdessen geht sie zur Bundeswehr und steuert zehn Jahre lang - als eine von drei Frauen - den Eurofighter. Nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr wechselt sie in die Raumfahrt und ist Beraterin für Krisenstäbe und Unternehmen. Hier kann sie ihre Erfahrungen mit Höhenflügen, Absturzgefahr und Extrembedingungen weitergeben. Dass es für sie keine Grenzen gibt, beschreibt sie in ihrem Buch "The Sky is No Limit". Die Expertin für bemannte Raumfahrt ist auch Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Sie gehört heute zum Kreis der aktuellen Astronauten-Reserve der ESA. Wie sie von ihrem Kindheitstraum, über den Wolken zu schweben, bis zur Raumfahrt gekommen ist, wieviel Platz sie einem Kampfjet-Cockpit hat und was sie dort für ihr Leben mitgenommen hat, erzählt Nicola Winter in der Sendung.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 3. Dezember, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 29.11.2024 | 22:00 Uhr