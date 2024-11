Stand: 04.11.2024 10:30 Uhr Gewinnen Sie das Buch "Der nächste Redner ist eine Dame"!

Am 1. November war die Bundestagspräsidentin und SPD-Abgeordnete Bärbel Bas zu Gast in der NDR Talk Show. Sie hat das Vorwort des Buchs "Der nächste Redner ist eine Dame. Die Frauen im ersten Deutschen Bundestag" verfasst.

Seit Oktober 2021 ist Bärbel Bas Präsidentin des Deutschen Bundestages. Sie ist nach Annemarie Renger und Rita Süßmuth erst die dritte Frau, die das zweithöchste Staatsamt der Bundesrepublik innehat. Die SPD-Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet stammt aus einfachen Verhältnissen und ist mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Sie selbst hat keine Kinder und ist verwitwet. In ihrer Jugend spielt sie aktiv Fußball, eine Leidenschaft, die sie bis heute auslebt - allerdings nur noch als Zuschauerin. Ihre berufliche Karriere beginnt sie bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Bald ist sie dort im Betriebsrat aktiv und tritt 1988 in die SPD ein. Sich für die Rechte der Frauen und deren Gleichstellung einzusetzen, sieht die Politikerin als eine ihrer Hauptaufgaben an. In der NDR Talk Show erzählt sie von ihrem Werdegang und erinnert an die Pionierinnenleistungen der Frauen im ersten Deutschen Bundestag.

