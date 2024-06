Stand: 04.06.2024 14:00 Uhr Gewinnen Sie "Ich werde Eltern" von Sarah Valentina Winkhaus

Am 7. Juni ist die Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen ein Exemplar ihres neuen Buchs "Ich werde Eltern. Selbstbestimmt zum Mutterglück durch Social Freezing".

Wann passt ein Kind am besten ins Leben? Diese Frage will die Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus nicht dem Zufall überlassen und entscheidet sich für einen unkonventionellen Weg. Dank "Social Freezing" - dem vorsorglichen Einfrieren von unbefruchteten Eizellen, ohne medizinischen Grund - wird sie ohne festen Mann an ihrer Seite mit 43 Mutter. Da ist das Ticken der biologischen Uhr schon lange nicht zu überhören und für sie ist es der passende Moment. Oft überschätzen Frauen ihre Fruchtbarkeit und realisieren nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Schwangerschaft ab 35 drastisch sinkt. Deshalb möchte Sarah Winkhaus ihre Erfahrungen jetzt teilen und den Diskurs über die Vielfalt moderner Mutterschaft fördern, unabhängig von Beziehungsstatus, sexueller Orientierung und traditioneller Vorstellungen. Die Halbitalienerin studiert Kunstgeschichte und Außenhandelspolitik, bevor sie bei Sky Deutschland Nachrichten präsentiert. Sie wechselt dann ins Sport-Ressort und ist seit 2021 als Moderatorin von RTL News zu sehen. Nun hat sie ein völlig neues Leben als Mutter gestartet und wird auf Instagram dafür beglückwünscht und gefeiert.

