Stand: 08.07.2024 18:00 Uhr Gewinnen Sie Horst Magers Buch "Einfach Gärtnern!"

Am 2. August ist der Gartenexperte Horst Mager zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines neuen Buchs "Einfach Gärtnern! Naturnah und nachhaltig".

420 Quadratmeter groß ist sein ganz persönliches Paradies: Horst Mager hat seit 2018 einen Schrebergarten mitten in Berlin-Charlottenburg! Von dort aus gibt er als Gartenexperte Tipps und Tricks an das Publikum der Sendung "Gartenzeit" im rbb weiter oder an seine unzähligen Instagram-Follower. Seine Liebe zum Gärtnern hat sich der gebürtige Schwabe schon in seiner Kindheit angeeignet und sich mit einer Ausbildung zum Gärtner, einem Biologiestudium und einer anschließenden Journalistenausbildung hat er sich das notwendige Handwerk erarbeitet, um als einer der gefragtesten Gartenprofis des Landes zu gelten. In seinem Buch "Einfach gärtnern!" gibt er Empfehlungen für alle, die das Gärtnern lernen wollen. Was er unter "naturnahem Gärtnern" versteht, wie sein Hund Fritz ihm im Garten hilft und welche sommerlichen Pflanzentipps er parat hält, erzählt Horst Mager in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Sonntag, 6. August, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 02.08.2024 | 22:00 Uhr